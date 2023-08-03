Жителей Кубани предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

Штормовое предупреждение будет действовать до 5 августа

КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю распространило штормовое предупреждение о продлении чрезвычайной пожарной опасности на территории региона до 5 августа, сообщается на сайте ведомства.

"Штормовое предупреждение по чрезвычайной пожарной опасности на территории Краснодарского края. 3-4 августа местами в южной половине края сохранится чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. 3-4 августа местами в южной половине края, центральных районах (исключая Краснодар) и на Черноморском побережье сохранится высокая пожароопасность 4-го класса", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей региона в связи с сильной жарой (до 39-40 градусов) просят по возможности не выходить на улицу в обеденное время, не разводить костры вблизи сухой травы и деревьев.

Ранее штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности на территории региона объявлялось до 2 августа.

При этом до 4 августа на Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, гроз, града и сильного ветра. В течение суток 3 августа местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с.