Суд на полгода продлил арест вице-спикеру Заксобрания Красноярского края

Сергея Натарова обвиняют в совершении 14 преступлений

КРАСНОЯРСК, 3 августа. /ТАСС/. Игарский городской суд продлил содержание под стражей на шесть месяцев вице-спикеру Законодательного собрания Красноярского края Сергею Натарову. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

"В Игарке прокурор настоял на продлении стражи на шесть месяцев депутату Законодательного собрания края Сергею Натарову. Суд признал доводы защиты несостоятельными и продлил срок содержания под стражей по 17 января 2024 года", - говорится в сообщении.

Натаров обвиняется в хищении более 100 млн рублей при поставках товаров и услуг на север Красноярского края. В СИЗО он находится с конца декабря 2021 года. "При продлении меры пресечения вновь учтены обстоятельства, указывающие на возможность мужчины скрыться от суда или иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу. Он обвиняется в совершении 14 преступлений, из них 12 являются тяжкими. За них предусмотрен длительный срок лишения свободы", - пояснили в ведомстве.

По данным прокуратуры, Натаров ранее уже пытался "вывести" свое имущество, а также воздействовал на других фигурантов уголовного дела для дачи нужных показаний.

"В судебное заседание после перерыва нанятые адвокаты не явились. Суд усмотрел в их действиях злоупотребление процессуальными правами и назначил Натарову государственного защитника, который просил избрать более мягкую меру пресечения. Сам депутат свое мнение не высказал. Данных о наличии заболеваний, препятствующих содержанию его под стражей, не представлено", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Натаров в 2001-2011 годах был депутатом Законодательного собрания Красноярского края, в 2013-2015 годах - заместителем министра экономики и регионального развития. В 2016 году он был избран депутатом Государственной думы от ЛДПР, в сентябре 2021 года занял пост вице-спикера регионального парламента.