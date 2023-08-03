В Белгородской области за сутки зафиксировали около 90 прилетов со стороны ВСУ

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

БЕЛГОРОД, 3 августа. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 90 различных боеприпасов, пострадавших нет. Повреждения получили три домовладения, автомобиль и линия электропередачи, сообщил в четверг губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Краснояружском районе под обстрел попало село Вязовое - установлено три прилета. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи. В настоящий момент ЛЭП восстановлена. Повреждения имеются в трех частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасад и забор. Поврежден один легковой автомобиль. Также противник обстрелял окраину села Репяховка - зафиксировано два прилета", - написал Гладков.

По его словам, в Белгородском районе по селу Устинка 2 августа выпустили четыре артиллерийских снаряда. "Село Щетиновка обстреляли из гранатометов - зафиксировано 13 выстрелов СПГ-9 и 29 выстрелов АГС-17", - проинформировал глава региона.

В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка - установлено семь прилетов. В Валуйском городском округе по селу Логачевка выпущено три артиллерийских снаряда, в Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый - зафиксировали пять прилетов. В Грайворонском городском округе по селам Безымено и Дроновка выпустили восемь минометных снарядов.

В Шебекинском округе по хутору Панков выпустили 3 минометных снаряда, по селу Безлюдовка - 2 артиллерийских снаряда, по селу Середа - 2 минометных снаряда, по территории между селами Сурково и Первоцепляево - 10 минометных снарядов.