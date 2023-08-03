Минэнерго Украины заявило, что 32 населенных пункта были обесточены из-за погодных условий

Ведомство отметило, что больше всего пострадала Киевская область, где остаются без света 2 тыс. потребителей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Более 30 населенных пунктов в пяти областях Украины были обесточены из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

"Из-за неблагоприятных погодных условий было обесточено 32 населенных пункта в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Сумской областях", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Ведомство добавило, что больше всего пострадала Киевская область, где остаются без света 2 тыс. потребителей.

2 августа в пресс-службе компании "Укрэнерго" сообщили, что на Украине отключения электричества фиксируются в более чем 420 населенных пунктах. Среди причин отключений названы непогода и повреждения энергетической инфраструктуры.

В тот же день компания информировала, что на плановый ремонт выведен один из энергоблоков. В связи с этим уменьшилось производство на атомных электростанциях, обеспечивающих покрытие большей части потребления, добавили в "Укрэнерго". Местных жителей призвали существенно экономить электроэнергию, особенно в вечернее время максимального потребления.