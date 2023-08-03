На заводе в Коломне погиб рабочий при перевозке цемента

Следователи начали проверку

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Рабочий погиб на заводе в Коломне Московской области при перевозке цемента, следователи начали проверку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по городу Коломна ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по факту смерти 59-летнего рабочего на заводе", - говорится в сообщении.

По данным следствия, рабочий, находясь на цементном заводе в Коломне, поднялся на цистерну автомобиля для перевозки цемента для проверки состояния крышек люка. При затягивании крышка люка под давлением резко открылась и задела рабочего. В результате полученных повреждений мужчина погиб на месте происшествия. "Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств, приведших к смерти мужчины. Проведен осмотр места происшествия, опрошен очевидец, планируется назначение судебных экспертиз", - отметили в ГСУ.