3 августа, 09:07

Под Калининградом мужчину задержали за развратные действия в отношении несовершеннолетней

Инцидент произошел 30 июля в гостевом доме

КАЛИНИНГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Жителя Калининградской области, имеющего гражданство России и Марокко, задержали в Славском районе региона по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности 10-летней девочки. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале регионального следственного управления СК России.

"Мужчина задержан в качестве подозреваемого, с ним проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 30 июля в гостевом доме подозреваемый, воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, совершил в отношении 10-летней жительницы областного центра "иные действия сексуального характера". Девочка сразу же рассказала о произошедшем матери, личность фигуранта оперативно установили сотрудники полиции.

Возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего". 

Теги:
РоссияКалининградская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация