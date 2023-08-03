Источник сообщил о проведении обысков в Министерстве здравоохранения Самарской области

ТАСС, 3 августа. Представители правоохранительных органов проводят обыски в Министерстве здравоохранения Самарской области по делу о мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
"В министерстве здравоохранения проходят обыски", - отметил собеседник агентства.
По его словам, обыски проходят в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.
ТАСС не располагает комментарием министерства здравоохранения области.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Самарской области задержали министра здравоохранения региона Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева.