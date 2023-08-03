3 августа, 09:10

Источник сообщил о проведении обысков в Министерстве здравоохранения Самарской области

Они проходят в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве

ТАСС, 3 августа. Представители правоохранительных органов проводят обыски в Министерстве здравоохранения Самарской области по делу о мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"В министерстве здравоохранения проходят обыски", - отметил собеседник агентства.

По его словам, обыски проходят в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

ТАСС не располагает комментарием министерства здравоохранения области.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Самарской области задержали министра здравоохранения региона Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева. 

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