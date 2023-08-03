В ЛНР задержали жительницу, передававшую Киеву данные о ВС РФ

Бойцы Росгвардии объявили ей предостережение о недопустимости действий, "создающих условия для совершения шпионской деятельности"

ЛУГАНСК, 3 августа. /ТАСС/. Спецназ Росгвардии задержал жительницу Луганской Народной Республики, передававшую Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о местах расположения и перемещении российских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Росгвардии.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий, проводимых в Луганской Народной Республике, сотрудники СОБР Росгвардии задержали местную жительницу, подозреваемую в пособничестве ВСУ. Установлено, что под давлением СБУ она согласилась передавать противнику информацию о местах расположения и перемещении российских военнослужащих", - сказано в сообщении.

Бойцы Росгвардии объявили ей предостережение о недопустимости действий, "создающих условия для совершения шпионской деятельности". "Раскаявшись в содеянном, она отказалась от противоправной деятельности", - отметили в Росгвардии.