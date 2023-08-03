Обнаруженные в море вблизи Стамбула артснаряды относятся к временам Второй мировой войны

В связи с этим определить их происхождение крайне затруднительно, сообщило Министерство национальной обороны

АНКАРА, 3 августа. /ТАСС/. Артиллерийские снаряды, обнаруженные у побережья района Шиле недалеко от Стамбула, относятся к временам Второй мировой войны. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

В связи с этим определить их происхождение крайне затруднительно.

Накануне саперы ВМС уничтожили 28 артиллерийских снарядов и закончили проверку пляжной зоны черноморского городка Шиле.

С понедельника пляжи в Шиле были закрыты, саперы обследовали берег и район, где были найдены снаряды, в целях безопасности жителей домов, расположенных у пляжной зоны, эвакуировали. По данным администрации провинции Стамбул, утром 30 июля водолазы ВМС обнаружили 28 снарядов на дне Черного моря во время погружения в районе Софулар. Восемь боеприпасов по распоряжению прокурора Шиле в тот же день были доставлены в местную воинскую часть, остальные саперы уничтожили в среду, использовав для этого свыше 30 кг взрывчатки.

По данным жандармерии, при подрыве снарядов никто не пострадал. Местным жителям разрешено вернуться в свои дома, пляжи за исключением того, где проводились взрывные работы, открыты. Его планируется открыть во второй половине дня.