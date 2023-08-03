Аферистка обманула москвичку на 1,8 млн рублей под видом оказания магических услуг

Подозреваемую задержали

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали жительницу Подмосковья, которая подозревается в хищении 1,8 млн рублей у москвички под предлогом оказания магических услуг для решения проблем в личной жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным полиции, злоумышленница разместила в одном из мессенджеров объявление об оказании магических услуг. К ней за помощью обратилась 28-летняя москвичка, чтобы решить проблемы в личной жизни. "Введенная в заблуждение потерпевшая выполнила все требования аферистки, после чего перевела на ее банковский счет оговоренную сумму в размере 1,8 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

В главке добавили, что через некоторое время женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. "Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Басманному району города Москвы в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали в одном из кафе на Ладожской улице 28-летнюю жительницу Подмосковья, подозреваемую в мошенничестве под предлогом оказания магических услуг", - добавили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности задержанной.