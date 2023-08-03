В пригороде Сеула неизвестный ранил более 10 человек

В настоящее время выясняют обстоятельства случившегося

СЕУЛ, 3 августа. /ТАСС/. Более 10 человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом в южнокорейском городе Соннам близ Сеула. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что инцидент произошел в самом большом и густонаселенном районе Пундангу. По данным правоохранительных органов, нападавший был задержан на месте происшествия. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

В июле этого года в Сеуле местный житель напал с ножом на прохожих - тогда в результате происшествия один человек погиб, трое получили ранения, сам нападавший был задержан. Позднее южнокорейская полиция арестовала еще одного мужчину, который в соцсетях грозился устроить в том же районе массовое убийство женщин.