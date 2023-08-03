3 августа, 09:48,
обновлено 3 августа, 10:24

В пригороде Сеула неизвестный ранил более 10 человек

Justin Heiman/ Getty Images, архив
© Justin Heiman/ Getty Images, архив

В настоящее время выясняют обстоятельства случившегося

СЕУЛ, 3 августа. /ТАСС/. Более 10 человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом в южнокорейском городе Соннам близ Сеула. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что инцидент произошел в самом большом и густонаселенном районе Пундангу. По данным правоохранительных органов, нападавший был задержан на месте происшествия. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

В июле этого года в Сеуле местный житель напал с ножом на прохожих - тогда в результате происшествия один человек погиб, трое получили ранения, сам нападавший был задержан. Позднее южнокорейская полиция арестовала еще одного мужчину, который в соцсетях грозился устроить в том же районе массовое убийство женщин. 

Теги:
Республика Корея
© Информационное агентство ТАСС
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