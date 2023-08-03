В Карелии обнаружили птицу с признаками птичьего гриппа

По словам начальника республиканского центра ветеринарии и консультирования Оксаны Зайцевой, для жителей введут ограничения

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 августа. /ТАСС/. Первую птицу с признаками птичьего гриппа обнаружили в Петрозаводске в пойме реки Неглинки. Об этом министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сообщил в своем Telegram-канале со ссылкой на министерство сельского и рыбного хозяйства региона.

"По информации Минсельхоза республики, в пойме реки Неглинки найдена утка с признаками птичьего гриппа. Призываю соблюдать меры предосторожности", - говорится в сообщении.

Как сообщило Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии в своей группе в "ВКонтакте", в центре города работает ветеринарная служба. По словам начальника республиканского центра ветеринарии и консультирования Оксаны Зайцевой, сейчас там проводятся противоэпизоотические мероприятия, для населения введут определенные ограничения. "Будет запрещено движение людей и [планируются] определенные карантинные мероприятия, которые будут затрагивать, в том числе, и Петрозаводск. В настоящее время отобраны пробы отсюда, направлены в экстренном порядке в лабораторию, будем смотреть на выявление", - сказала она.

По словам Зайцевой, кто именно является разносчиком болезни, пока неизвестно.

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, которое может передаваться от птицы к человеку. В России таких инцидентов пока не зафиксировано.

Ситуация в других регионах СЗФО

В июле в Мурманской области впервые ввели карантин по птичьему гриппу после выявления болезни у сизых чаек. Очаги заболевания зафиксировали на береговой линии губы Ура Баренцева моря и в устье реки Уры, а также на озере Секретарском недалеко от популярного среди туристов старинного села Териберка. Всего установлено около 1 тыс. зараженных сизых чаек, однако сказать точно, сколько птиц болеет, невозможно, так как очаги находятся в труднодоступных местах, где нет присутствия человека.

В Вологодской области также действует карантин из-за очага на Малечкинской птицефабрике, где будет изъято все поголовье в 500 тыс. кур, а также почти 1,4 тыс. голов из личных хозяйств в угрожаемой зоне. В мае карантин вводился в отдельных городах Республики Коми из-за погибших от гриппа чаек.