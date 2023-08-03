Apple впервые оштрафовали за неудаление недостоверной информации об СВО

Сумма штрафа составила 400 тыс. рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Мировой суд Москвы впервые оштрафовал американскую корпорацию Apple за неудаление запрещенной в РФ информации, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы компания Apple Distribution International признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 тыс. рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Заседание проходило в закрытом режиме. Суд с учетом доводов, представленных компанией в суде, назначил ей штраф ниже нижнего предела.

Ранее Роскомнадзор направил компании уведомление о необходимости удаления информации относительно специальной военной операции на Украине, направленной на дестабилизацию политической обстановки в РФ. Информация была размещена в Apple Podcasts. Компания впервые привлечена в России к ответственности по такой статье КоАП.