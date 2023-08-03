В аэропорту Барселоны у россиян украли багаж с драгоценностями на €8,5 млн

Полиции удалось вернуть все украденное

МАДРИД, 3 августа. /ТАСС/. Воры украли в международном аэропорту Барселоны багаж с дорогостоящими украшениями и деньгами. Как сообщили корреспонденту ТАСС в каталонской полиции, преступников в итоге удалось задержать.

В правоохранительных органах отметили, что инцидент произошел 2 августа в зоне регистрации аэропорта. "Воры забрали саквояж, - отметили в полиции. - Удалось обнаружить транспортное средство, на котором бежали виновные". Отмечается, что два человека, находившиеся в машине, были задержаны. В региональной полиции не стали уточнять ни стоимость украденных вещей, ни национальность потерпевших, отметив, что речь идет об иностранцах.

В свою очередь газета La Vanguardia передает, что злоумышленники украли чемодан и дорогостоящую сумку, которые принадлежали семье из России. Граждане РФ стояли в очереди на регистрацию. Потерпевшие заверили, что воры забрали деньги, украшения и часы на общую сумму более €8,5 млн. В частности, по версии издания, среди вещей находилось кольцо с бриллиантами стоимостью €4 млн.

Полиции удалось вернуть все украденное.