Прокуратура обжалует приговор главе Томского района за взятку в 8 млн рублей

Ведомство намерено добиваться наказания в виде 10 лет колонии

ТОМСК, 3 августа. /ТАСС/. Прокуратура Томской области намерена обжаловать приговор, вынесенный отстраненному от должности главе Томского района Томской области Александру Терещенко, посчитав его мягким, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры.

"Прокуратура Томской области будет обжаловать состоявшийся приговор по уголовному делу в отношении Александра Терещенко в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания", - сообщили в прокуратуре, добавив, что будут требовать для осужденного 10 лет колонии.

Терещенко приговорили к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в 24,5 млн рублей за дачу крупной взятки рублями, долларами и машиной на общую сумму более 8 млн рублей бывшему директору регионального филиала одного из коммерческих банков за то, чтобы тот не взыскивал задолженности по кредитному договору.

Это второе уголовное дело в отношении Терещенко. В рамках первого дела его отстранили от должности в ноябре 2022 года, предъявив обвинение в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. По предварительным данным следствия, в 2020 году ООО "Строительная лаборатория" выдало компании "Спецмонтажстрой", возводившей в селе Корнилово Томского района школу по нацпроекту "Образование", более 20 предписаний, но они не были устранены. Зная это, замглавы Томского района Денис Празукин подписал счета на 14 млн рублей и их выплатили подрядчику за выполненные работы и расторгли с ним контракт, причинив этим ущерб бюджету Томского района. Терещенко же, по версии следствия, склонил Празукина к злоупотреблению должностными полномочиями.