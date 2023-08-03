Экс-главу астраханского ГУ МЧС осудили на 1,5 года колонии за злоупотребления полномочиями

Его также лишили права занимать определенные должности сроком на три года

АСТРАХАНЬ, 3 августа. /ТАСС/. Суд Астрахани признал виновным бывшего руководителя ГУ МЧС России по Астраханской области в злоупотреблениях должностными полномочиями и приговорил к 1,5 года лишения свободы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Астраханской области.

"Кировский районный суд Астрахани признал бывшего начальника ГУ МЧС России по Астраханской области виновным и назначил наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишения права занимать определенные должности сроком на три года", - говорится в сообщении.

Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по региону. Следственное подразделение ведомства возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".

Бывший руководитель регионального главка МЧС, стараясь избегать трат по обустройству своего дома и прилегающего к нему участка, обязал подчиненных производить в рабочее и нерабочее время косметический и капремонт домовладения и обустройство прилегающего к нему земельного участка. За это подчиненным полагалось поощрение в виде премий и освобождения от исполнения возложенных на них по долгу службы должностных обязанностей, уточнили в пресс-службе УФСБ России по региону.