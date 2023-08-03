Обвиняемому в злоупотреблениях томскому экс-замгубернатора смягчили меру пресечения

Евгению Паршуто заменили заключение под стражей на домашний арест

ТОМСК, 3 августа. /ТАСС/. Суд изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Томской области по строительству и инфраструктуре Евгению Паршуто, обвиняемому в организации и руководстве злоупотреблением полномочиями. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Постановлением Ленинского районного суда Томска в отношении Паршуто Е. В. мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест сроком до 20 ноября", - сказали в суде.

Бывшего замгубернатора задержали по подозрению в организации и руководстве злоупотреблением должностными полномочиями (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ) при строительстве школы в селе Корнилово Томского района в рамках нацпроекта "Образование". В ходе суда он не признал свою вину.

По предварительным данным следствия, в 2020 году ООО "Строительная лаборатория" выдало компании "Спецмонтажстрой", подрядчику, строившему школу, более 20 предписаний, но их не устранили. Зная это, Паршуто дал указания оплатить выполненные работы и расторгнуть контракт с подрядчиком, которому выплатили 14 млн рублей в ущерб бюджету Томского района.

Ранее сообщалось, что новую школу должны были сдать еще в августе 2021 года, однако объект до сих пор не ввели в эксплуатацию. Подрядчик "Спецмонтажстрой" нарушил сроки строительства, муниципальный контракт с ним был расторгнут. Силовики уже задержали руководителя компании-подрядчика. Его обвиняют в хищении 2,5 млн рублей. Следствие полагает, что подрядчик в нарушение проектной документации использовал кирпич ненадлежащего качества, тем самым сэкономив и присвоив себе разницу.