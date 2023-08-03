3 августа, 10:26

На экс-главу района Волгоградской области возбудили дело за превышение полномочий

По данным прокуратуры региона, в декабре 2022 года чиновник сократил своего первого заместителя, выплатив ей около 500 тыс. рублей за счет бюджета района

ВОЛГОГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в Волгоградской области в отношении бывшего главы Серафимовичского района. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"На основании материалов проверки прокуратуры Серафимовичского района Волгоградской области следственным органом в отношении бывшего главы Серафимовичского муниципального района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Согласно материалам надзорной проверки, в декабре 2022 года чиновник сократил своего первого заместителя. С уволенной работницей произвели полный расчет с выплатой выходного пособия в размере около 500 тыс. рублей за счет бюджета района. При этом такое решение относится к компетенции районной думы.

В январе 2023 года уволенная сотрудница встала на учет в центр занятости и получила право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. А через несколько дней она была вновь принята главой района на ту же должность. 

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