В провинции Хэбэй из-за наводнений эвакуировали более 1 млн человек

По данным Хэбэйского управления по предотвращению наводнений, свыше 857 тыс. жителей вывезли непосредственно из затопленных районов

ПЕКИН, 3 августа. /ТАСС/. Наводнения в провинции Хэбэй (Северный Китай), вызванные сильнейшими ливнями, вынудили власти эвакуировать 1 229 000 человек, в том числе свыше 857 тыс. - непосредственно из затопленных районов. Об этом сообщило Хэбэйское управление по предотвращению наводнений.

"По состоянию на 10:00 [05:00 мск] 3 августа в провинции Хэбэй было перемещено в общей сложности 1 229 000 человек, из которых 857 200 человек эвакуированы из зон, подвергшихся наводнениям", - приводит заявление управления новостной сайт "Хэбэй синьвэнь ван".

1 августа сообщалось об эвакуации 125 тыс. человек из более чем 100 затопленных деревень провинции.

На большей части территории провинции с 27 июля выпали обильные осадки, уточняет "Хэбэй синьвэнь ван". Среднее количество осадков в провинции превысило 146 мм, объем осадков "был эквивалентен 27,5 млрд куб. м воды, что более чем в два раза превышает общую емкость крупных и средних водохранилищ в провинции".

Провинциальные власти направили в районы затопления более 4,7 тыс. бригад экстренной помощи, общее число занятых в спасательных работах превысило 100 тыс.

Синоптики не исключают новых ливней в этой провинции, которая примыкает к Пекину.