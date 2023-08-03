Главу самарского Минздрава и его заместителя задержали по делу о мошенничестве

Расследованием занимается УМВД Самары

ТАСС, 3 августа. Министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева задержали по делу о мошенничестве. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев задержаны по уголовному делу о мошенничестве в областных лечебных учреждениях. Расследование ведет УМВД Самары", - написал Хинштейн, представляющий в Госдуме Самарскую область.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что в Министерстве здравоохранения Самарской области проходят обыски по делу о мошенничестве. Telegram-канал Baza сообщал о задержании министра здравоохранения региона Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева.