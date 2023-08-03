3 августа, 10:26,
обновлено 3 августа, 10:40

Главу самарского Минздрава и его заместителя задержали по делу о мошенничестве

Правительство Самарской области/ CC BY 4.0
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян
© Правительство Самарской области/ CC BY 4.0

Расследованием занимается УМВД Самары

ТАСС, 3 августа. Министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева задержали по делу о мошенничестве. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев задержаны по уголовному делу о мошенничестве в областных лечебных учреждениях. Расследование ведет УМВД Самары", - написал Хинштейн, представляющий в Госдуме Самарскую область.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что в Министерстве здравоохранения Самарской области проходят обыски по делу о мошенничестве. Telegram-канал Baza сообщал о задержании министра здравоохранения региона Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева. 

Теги:
РоссияСамарская область
© Информационное агентство ТАСС
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