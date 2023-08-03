В Дагестане возбудили дело на сотрудника ФНС, вносившего в базу ложные сведения

Ущерб оценили в 124 тыс. рублей

МАХАЧКАЛА, 3 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело за превышение должных полномочий в отношении заместителя начальника межрайонной налоговой инспекции в Дагестане, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

"Сулейман-Стальским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по республике возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела контрольной работы межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №2 по региону, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с сентября 2018 года по январь 2019 года подозреваемый, выходя за пределы своих полномочий, незаконно с использованием персонального компьютера, вводил заведомо ложные сведения в электронную базу, что привело к уменьшению начисленных сумм транспортного налога налогоплательщикам, состоящим на учете в межрайонной налоговой инспекции на общую сумму 124 тыс. рублей.

"Противоправные действия подозреваемого выявлены при содействии управления Федеральной налоговой службы России по Республике Дагестан. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы", - добавили в пресс-службе.