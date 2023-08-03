На Украине назвали причину крушения вертолета, при котором погиб глава МВД

Ею стала ошибка пилота в сложных метеоусловиях

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Причиной аварии в Броварах Киевской области 18 января 2023 года, в которой погибло руководство МВД Украины, включая главу ведомства Дениса Монастырского, были ошибочные действия пилота вертолета в сложных метеорологических условиях. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины.

"При подготовке к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары. У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. <...> Из-за сложных погодных условий экипаж вертолета вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте - даже меньше, чем высота зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся вверх. Он потерял ориентировку в пространстве и при завершении маневра допустил столкновение с землей из-за отсутствия необходимых навыков", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, никто из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов, не отменил и не перенес вылет до момента наступления благоприятных погодных условий. В прокуратуре добавили, что пятерым должностным лицам Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности полетов и служебной халатности, повлекшей гибель людей.