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Военная операция на Украине

В Росгвардии сообщили о задержании в ЛНР 12 подозреваемых в пособничестве ВСУ за неделю

В ведомстве также отметили, что росгвардейцы своевременно пресекли деятельность пособницы ВС Украины в регионе

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии задержали за неделю в Луганской Народной Республике (ЛНР) 12 подозреваемых в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Только за неделю при выполнении служебно-боевых задач росгвардейцами во взаимодействии с сотрудниками других силовых ведомств задержано 12 вероятных пособников украинского режима. Совместная работа подразделений специального назначения Росгвардии и оперативников военной контрразведки продолжается", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что росгвардейцы своевременно пресекли деятельность пособницы ВСУ в ЛНР. "Несостоявшаяся шпионка под давлением СБУ согласилась передавать противнику информацию о местах расположения и перемещении российских военнослужащих. Благодаря своевременным оперативно-разыскным мероприятиям спецназа Росгвардии и сотрудников военной контрразведки женщину задержали. Ей объявили предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения шпионской деятельности", - заключили в ведомстве. 

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