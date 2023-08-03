"Википедию" оштрафовали еще на 3 млн рублей за неудаление фейков об СВО

Согласно протоколу, Роскомнадзор требовал удалить две статьи с недостоверной информацией о специальной военной операции

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Мировой судебный участок в Москве вновь оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная "Википедия", за отказ удалить статьи с недостоверной информацией о специальной военной операции ВС РФ на Украине, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Признать компанию Wikimedia Foundation виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей", - огласил решение судья.

Согласно протоколу, Роскомнадзор требовал удалить две статьи с недостоверной информацией о специальной военной операции. В одной статье обсуждается название операции и ее сравнение с другими военными конфликтами, в другой размещена информация о возможном применении ядерного оружия в ходе СВО.

Wikimedia Foundation - некоммерческая организация, зарегистрированная в качестве благотворительного фонда в США. Организация известна как платформа для "Википедии" и связанных с ней проектов. Для организации сегодняшний штраф стал уже 13-м по счету в России.