В Кировской области осужденный получил пять лет колонии за вербовку в "Правый сектор"

В совокупности его приговорили к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима

ТАСС, 3 августа. Суд приговорил к пяти годам отбывающего в колонии в Кировской области, который вербовал людей в запрещенную в России организацию "Правый сектор". Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ по региону.

"Вступил в законную силу приговор Первомайского районного суда Кирова в отношении приверженца экстремистской идеологии, отбывающего наказание в исправительном учреждении региона. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. По совокупности приговоров окончательный срок наказания назначен в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Сотрудники УФСБ России по Кировской области установили, что отбывающий уголовное наказание в исправительном учреждении региона мужчина занимался вербовкой осужденных для участия в деятельности экстремистской организации "Правый сектор".