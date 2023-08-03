3 августа, 11:23

В Новосибирске в компании-производителе самолета ТВМС-2МС организовали обыски

Их проводят по уголовному делу о незаконном предпринимательстве

ТАСС, 3 августа. Силовые структуры пришли с обысками в офис компании "Русавиапром" в Новосибирске, занимающейся производством самолета ТВС-2МС (модификация Ан-2, применяющегося в малой авиации). Возбудили уголовное дело, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Обыски проходят по уголовному делу по ст. 171 УК РФ "Незаконное предпринимательство", - сказал собеседник агентства.

ООО "Русавиапром" образовано в 2011 году. Минпромторг РФ и Минтранс РФ назначили компанию изготовителем самолета ТВС-2МС на территории России.

Самолеты ТВС-2МС являются модернизированной версией биплана Ан-2, который выпускался с конца 1940-х и долгое время являлся основой отечественной малой авиации. По сравнению с предшественником максимальная дальность полета судна возросла в 1,5 раза и составила более 1,2 тыс. км, а максимальная высота увеличилась вдвое, до 4 тыс. м. По данным Минпромторга на август 2022 года, компанией выпустили 24 самолета ТВС-2МС, 17 из которых используются. В планах "Русавиапрома" до 2026 года выпустить 50 самолетов. 

Теги:
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