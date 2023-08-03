В Красноярском крае водолазы нашли тела трех утонувших из-за опрокидывания гидроцикла

Погибли мужчина и двое его сыновей

КРАСНОЯРСК, 3 августа. /ТАСС/. Водолазы нашли тела мужчины и двух детей, утонувших в озере на юге Красноярского края из-за опрокидывания гидроцикла, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"В результате поисковых мероприятий на озере Таловка водолазами обнаружены тела утонувшего мужчины и двух его детей", - говорится в сообщении.

Мужчина и двое его сыновей четырех и шести лет утонули из-за опрокидывания гидроцикла. Следствие установило, что дети были без спасательных жилетов, а гидроцикл мужчина купил накануне. Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Проверку организовала прокуратура Красноярского края.