В Дагестане 12 районов остались без электричества из-за непогоды

В восстановительных работах задействовали 55 человек и 20 единиц техники

МАХАЧКАЛА, 3 августа. /ТАСС/. В Дагестане 12 муниципалитетов остались без электричества из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики и тарифов республики.

"Из-за ухудшения погодных условий произошли отключения электроэнергии в муниципалитетах Дагестана. Так, частично без электроснабжения остались Хивский, Буйнакский, Дербентский, Карабудахкентский, Кизлярский, Сергокалинский, Гунибский, Дахадаевский, Хунзахский, Тляратинский, Левашинский, Кайтагский районы", - говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам привлекли 19 бригад энергетиков в составе 55 человек, а также 20 единиц техники.

"Специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления энергоснабжения населенных пунктов. Ситуация находится на контроле Минэнерго Дагестана", - добавили в ведомстве.