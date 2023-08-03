На Украине раскрыли масштабную схему продажи новорожденных детей иностранцам

По данным следствия, в состав преступной организации входили 12 человек

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины разоблачили преступную схему по продаже в медклиниках Киева и Харькова детей, рожденных суррогатными матерями, иностранцам. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

"При процессуальном руководстве органов Киевской городской прокуратуры 12 участникам преступной организации предъявлено обвинение в торговле людьми (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149, ч. 1, ч. 2 ст. 255 УК Украины)", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса.

По данным следствия, в состав преступной организации входили 12 человек. Организаторами схемы выступали руководители медицинских клиник, которые предоставляют услуги в сфере репродуктивной медицины в Киеве и Харькове. В преступную организацию входили также сотрудники клиник, менеджеры, администраторы и адвокат.

"Под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение они осуществляли продажу новорожденных детей иностранным гражданам, проживающим в странах, где запрещено суррогатное материнство", - отмечает ведомство.

Украина - одна из немногих стран, где разрешено суррогатное материнство. Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин заявил 1 августа, что на фоне растущей индустрии суррогатного материнства на Украине преступления против детей поддерживаются на самом высоком уровне. Он отметил, что тысячи украинских женщин вынуждены становиться суррогатными матерями для иностранных граждан, чтобы прокормить себя.