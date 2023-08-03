Во Владимирской области выявили очаг высокопатогенного птичьего гриппа

На территории садового участка в Коврове установили карантин

ТАСС, 3 августа. Эпизоотический очаг высокопатогенного гриппа птиц (ВГП) выявили на территории садового участка в Коврове Владимирской области, сообщили в пресс-службе Ковровской районной станции по борьбе с болезнями животных.

"На территории садового участка в настоящее время установлен карантин. В эпизоотическом очаге проводится комплекс мероприятий по недопущению распространения заболевания. Территория в радиусе 7 км от эпизоотического очага объявлена угрожаемой зоной по ВГП. Это территория всего Коврова, также часть территории Малыгинского, Клязьминского и Новосельского сельских поселений", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на садовом участке жителя Коврова зарегистрировали падеж кур, при исследовании у падших птиц подтвердился ВГП.

В угрожаемой зоне специалисты станции проведут вакцинацию птицы в хозяйствах местных жителей, отберут пробы для исследования на ВГП. Также определят зону наблюдения, в которой проведут клинический осмотр поголовья птиц и отбор проб.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания для людей не опасно.