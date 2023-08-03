Самолет Red Wings рейсом Пермь-Стамбул задержали почти на 15 часов

Причиной задержки стала техническая неисправность

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Вылет самолета авиакомпании Red Wings из Перми в Стамбул задержали почти на 15 часов из-за технической неисправности, сообщили ТАСС в пресс-службе международного аэропорта "Пермь" (Большое Савино).

"[Самолет] готовится к вылету в ближайшее время. [Причина задержки] - техническая неисправность. Пассажиров оповестили о том, что задержка, скорее всего, будет долгая", - сказал представитель пресс-службы.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, самолет Red Wings должен был вылететь из Перми в Стамбул в 01:30.