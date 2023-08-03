В Воскресенске загорелся цех по производству кислородных аккумуляторов

Эвакуированы семь человек

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в цехе по производству кислородных аккумуляторов в Воскресенске, сообщили ТАСС в областном главке МЧС РФ.

"В Воскресенске на Московской улице произошел пожар в цехе по производству кислородных аккумуляторов. Эвакуированы семь человек", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах сообщили, что площадь пожара выросла вдвое, до 400 кв. м. Произошло обрушение кровли. По предварительной информации, пострадавших нет.

К тушению привлекли пожарный поезд и 86 человек.

По факту пожара начала проверку подмосковная прокуратура, на месте работает прокурор Воскресенска. "Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности и приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.

Очевидцы выкладывают в интернете фото большого столба белого дыма, поднимающегося от места пожара. Как отмечает корреспондент ТАСС, дым виден из Жуковского, который находится в более 40 км от Воскресенска.

В новость внесены изменения (14:59 мск) - обновлена информация о пожаре.