В Псковской области взяли под стражу гражданина Украины за незаконное пересечение границы

Арест продлится два месяца

ПСКОВ, 3 августа. /ТАСС/. Гражданина Украины, который, сменив имя, неоднократно с 2017 по 2018 год незаконно пересекал границу России, заключили под стражу. Об этом сообщается на сайте Себежского районного суда, который вынес решение о мере пресечения.

"В отношении гражданина Украины Моток Степана (ранее Воронова Степана Михайловича) возбуждено шесть уголовных дел в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение границы РФ", - говорится в сообщении.

Согласно данным суда, в апреле 2016 года Степан Моток пытался попасть из Украины в Россию, однако УФМС России по Нижегородской области запретило ему въезд. В мае того же года он пытался незаконно пересечь границу уже в Курской области, но его вернули на территорию Украины. После этого злоумышленник получил новый паспорт на имя Степана Воронова и в 2017 году пересек границу России в Белгородской области.

"В период времени с августа 2017 года по июль 2018-го Моток неоднократно, заведомо зная, что въезд в России ему не разрешен, пересек госграницу России при въезде в пункте пропуска "Нехотеевка", расположенном в Белгородском районе Белгородской области", - заключили в суде.

Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана злоумышленнику сроком на два месяца - до 30 сентября 2023 года включительно.

В новость внесена правка (15:20) - передается с исправлением в цитате.