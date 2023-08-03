В Курске приговорили жителя Новосибирска к шести годам по делу о приготовлении к госизмене

Дело рассматривал коллегиальный состав суда в закрытом заседании

КУРСК, 3 августа. /ТАСС/. Курский областной суд приговорил 19-летнего жителя Новосибирска к шести годам колонии строгого режима, признав его виновным по делу о приготовлении к государственной измене и покушении на незаконное пересечение государственной границы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

"Курский областной суд огласил приговор по делу о приготовлении к государственной измене и покушении на незаконное пересечение государственной границы. Суд признал Данила Бердюгина виновным в инкриминируемых деяниях и по совокупности преступлений назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Приговор может быть обжалован. Предварительное следствие осуществляло УФСБ России по Курской области", - говорится в распространенном сообщении.

Уголовное дело по обвинению 19-летнего жителя Новосибирска рассматривалось коллегиальным составом суда в закрытом судебном заседании, 26 июля 2023 года началось рассмотрение уголовного дела по существу. Бердюгина обвиняли по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ "Приготовление к государственной измене, т. е. совершенный гражданином России переход на сторону противника, не доведенный до конца по независящим от него обстоятельствам", ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ "Покушение на пересечение государственной границы Российской Федерации без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством России".