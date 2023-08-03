На севере Красноярского края около 200 домов подтопило подземными водами

По предварительным данным, для осушения территории потребуется откачать не менее 60 тыс. куб. м воды

КРАСНОЯРСК, 3 августа. /ТАСС/. Почти 190 частных домов оказались в зоне подтопления подземными водами в селе Богучаны Богучанского района на севере Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурной диспетчерской службы района.

"В зону подтопления подземными водами в селе Богучаны попадает 189 домов. Это число будет еще варьироваться, потому что звонки от населения поступают, меняется количество домов", - сообщили в ЕДДС.

По предварительным данным администрации Богучанского района, площадь подтопления подземными водами составляет около 80 га, для осушения территории до нормального состояния требуется откачать не менее 60 тыс. куб. м воды. "Для выявления причин критического подъема подземных вод штаб сделал запрос в гидрометеорологическую службу о температурном режиме и динамике осадков за последние годы, а также запрос руководству Богучанской ГЭС на документацию, позволяющую оценить влияние водохранилища на прилегающие территории", - пояснили в администрации района.

По данным Гидрометцентра, с конца июля в Богучанах шли дожди.

В Богучаны выехали специалисты министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края. Введен режим ЧС.

Село Богучаны находится в Богучанском районе на севере Красноярского края. В нем проживает около 11 тыс. человек.