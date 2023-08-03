В Суоярви из-за грозы пропала вода

Без воды остались около 6 340 человек

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 августа. /ТАСС/. В городе Суоярви произошло аварийное отключение водоснабжения. После сильной грозы свет пропал на водозаборе, сообщила администрация Суоярвского муниципального округа во "ВКонтакте".

"В 13:30 мск произошло аварийное отключение электроэнергии на улице Ленина города Суоярви из-за грозы. Также произошло аварийное отключение водоснабжения населения города из-за отсутствия электроснабжения на водозаборе", - сказано в сообщении.

Как сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе Суоярвского муниципального округа, восстановительные работы уже ведутся. "Без воды практически весь город. Сейчас восстанавливают электричество. Как дадут электричество, сразу будет вода", - сказал собеседник агентства.

Всего без воды остались около 180 домов или 6 340 человек. Ее подвоз не планируется, так как водоснабжение намерены восстановить в ближайшие два часа.

Ранее ГУ МЧС по Карелии сообщало со ссылкой на региональный гидрометцентр, что утром и днем 3 августа в Карелии местами ожидаются ливни и грозы.