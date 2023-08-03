В Подмосковье фура упала с эстакады на другой автомобиль

Начался пожар, трое пострадали

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Кабина фуры упала с эстакады на трассе М-4 "Дон" в Подмосковье на другой автомобиль, в результате начался пожар. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, пострадали три человека, в том числе ребенок.

ДТП произошло около 12:30 на 74-м км автодороги М-4 "Дон" в Ступинском городском округе. "По предварительным данным, водитель, управляя грузовым автомобилем с полуприцепом, совершил наезд на препятствие с последующим падением с эстакады на автомобиль кабины фуры, после чего произошло возгорание. В результате ДТП пострадали три человека, среди которых 11-летний ребенок", - сказал собеседник агентства.

На данный момент пожар локализован. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В экстренных службах ТАСС сообщили, что движение автотранспорта затруднено. В результате ДТП ребенок, по предварительным данным, получил незначительные повреждения.