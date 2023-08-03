Названа предварительная причина пожара в Воскресенске

Речь идет о нарушении противопожарной безопасности

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Причиной возгорания на кислородно-аккумуляторном складе в Воскресенском округе в Подмосковье стало, по предварительным данным, нарушение правил противопожарной безопасности при производстве работ. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Малкин.

"Причины произошедшего уточняются, по предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил противопожарной безопасности при производстве работ. Пострадавших нет, эвакуированы семь человек", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным Малкина, спасатели присвоили пожару на улице Московской, 32Е, второй ранг опасности. "На месте происшествия находятся два расчета МЧС и подразделение поисково-спасательных работ, а также сотрудники полиции, работники прокуратуры. На территории находились баллоны с кислородом. Площадь возгорания составляет 400 кв. м", - сообщил глава округа.

Малкин добавил, что находится на месте происшествия. Ухудшения экологической обстановки не наблюдается. На место также выехала мобильная лаборатория ГКУ "Мособлэкомониторинг".

В подмосковном управлении Роспотребнадзора сообщили, что совместно с лабораторным центром осуществлен выезд на место для организации исследований атмосферного воздуха на содержание диоксидов азота и серы, оксидов углерода и азота, сажи и других загрязняющих веществ на границе жилой застройки.