В Югре задержали одного из подозреваемых в драке со стрельбой

Возбуждено уголовное дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нанесении травм мужчине в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа в ходе конфликта с дракой и стрельбой. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщал ТАСС, что в Сургуте неизвестные устроили конфликт на одной из улиц. В нем участвовали около 10 человек. По словам собеседника, между ними произошла драка и перестрелка, которая, предположительно, велась из травматического пистолета. Несколько участников обратились в больницу с травмами. Улица была временно перекрыта экипажами полиции. В пресс-службе УМВД по Югре ТАСС отмечали, что по факту конфликта проводится проверка.

"Полицией Югры задержан 26-летний подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений 25-летнему мужчине в ходе конфликта в Сургуте в ночь с 1 на 2 августа между двумя группами молодых людей. Мужчина нанес пострадавшему ножевое ранение грудной клетки, чем причинил тяжкий вред здоровью. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - сказано в сообщении.

Мужчина помещен в изолятор временного содержания. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Отмечается, что в настоящее время полиция устанавливает остальных участников конфликта. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).