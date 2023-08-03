Пожар на складе в Воскресенске ликвидировали

На помощь в тушении пожара был отправлен пожарный поезд

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Открытое горение в цехе по производству аккумуляторов в Воскресенске ликвидировано, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"В 16:45 открытое горение ликвидировано", - сказали в ведомстве.

В Воскресенске на Московской улице произошел пожар в цехе по производству аккумуляторов. Эвакуированы семь человек, пострадавших нет. Площадь возгорания составляет 400 кв. м, произошло обрушение кровли. В 16:00 пожар был локализован на этой же площади. Областная прокуратура начала проверку по факту пожара.

В новость внесены изменения (17:11 мск) - обновлена информация о пожаре.