В Астрахани рассказали о состоянии пострадавшей после обрушения балкона

Медики оценивают состояние женщины как тяжелое, сообщили в министерстве здравоохранения Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 3 августа. /ТАСС/. Медики оценивают состояние женщины, госпитализированной после обрушения балкона утром во вторник в жилом многоквартирном доме в Астрахани, как тяжелое. Пострадавшая находится под контролем врачей, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения Астраханской области в четверг.

"Состояние [пострадавшей] тяжелое. [Она находится] под контролем врачей", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что утром во вторник произошло частичное обрушения балкона второго этажа в многоквартирном жилом доме в Астрахани, в результате которого пострадал человек. С места ЧП с телесными повреждениями была госпитализирована женщина 1964 года рождения. Со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона сообщалось, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей обрушение балкона жилого дома, являющимся объектом культурного наследия.

Установлено, что жилой многоквартирный дом, расположен в здании XIX века, которое является объектом культурного наследия. В нарушение требований федерального законодательства должностными лицами администрации муниципального образования "Городской округ город Астрахань" при наличии сведений о ненадлежащем техническом состоянии домовладения вопрос о его признании аварийным и подлежащим реконструкции или сносу не решался, меры к проведению восстановительных и противоаварийных работ с 2020 года не принимались. Это привело к частичному обрушению балкона второго этажа жилого дома, что повлекло причинение вреда здоровью жительнице одной из квартир.