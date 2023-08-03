Во Владимирской области возбудили дело после списания лекарств стоимостью 32 млн рублей

Закупленные за счет бюджета лекарственные препараты не дошли до пациентов, а после истечения срока годности были списаны с баланса и уничтожены

ТАСС, 3 августа. Уголовное дело о халатности возбуждено во Владимирской области после того, как закупленные за счет бюджета лекарственные препараты не дошли до пациентов, а после истечения срока годности были списаны с баланса и уничтожены. Ущерб составил более 32 млн рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1. ст. 293 УК РФ (халатность), по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами Министерства здравоохранения Владимирской области по обеспечению граждан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, необходимыми лекарственными препаратами", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в период с 2020 по 2022 год в распоряжении подведомственного региональному Минздраву "Центра по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области" имелись лекарственные препараты, показанные лицам, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также пациентам после операций, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Закупки лекарств производились за счет выделенных региону средств из федерального бюджета по программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

"Однако в результате ненадлежащей организации работы по распределению лекарств нуждающиеся в них пациенты не были ими своевременно обеспечены, и после истечения срока годности препараты были списаны с баланса учреждения и уничтожены. По предварительной оценке, тем самым бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 32 млн рублей", - подытожили в пресс-службе.