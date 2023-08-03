В высокогорной Грузии сошел оползень

В республике проводят операцию по спасению людей

ТБИЛИСИ, 3 августа. /ТАСС/. Грузинские спасатели проводят операцию по спасению людей, находящихся на территории гостиницы "Сансет Шови", расположенной в высокогорном крае Рача, где сошел оползень. Об этом говорится в заявлении силового ведомства.

"В центр по управлению общественной безопасности 112 поступило не одно сообщение в связи с оползнем, который сошел в гостинице "Сансет Шови", расположенной в Шови. <...> Все соответствующие ведомства уже проинформированы о случившемся, на месте мобилизована соответствующая техника, она дополняется", - говорится в заявлении.

К месту происшествия также направляются спасатели на двух вертолетах погранполиции МВД. Информации о пострадавших пока нет, добавили в ведомстве.

Местное информационное агентство Mtis Ambebi в свою очередь сообщает, что из-за оползня в гостинице застряли 16 отдыхающих, среди которых есть и дети. По информации телеканала Mtavari Arxi, на территории гостиницы находятся до четырех граждан США.