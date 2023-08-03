3 августа, 13:50
Военная операция на Украине

В Курской области ЛЭП и газовая труба получили повреждения при обстреле деревни

Пострадали также окна, фасады и заборы двух домовладений

КУРСК, 3 августа. /ТАСС/. Линия электропередач и газовая труба получили повреждения при обстреле в четверг приграничной деревни Елизаветовка в Курской области, зафиксировано четыре прилета со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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"Обстреляна со стороны Украины деревня Елизаветовка Глушковского района. Всего зафиксировано 4 прилета. В результате повреждены линия электропередачи и газовая труба. Аварийные бригады приступят к работе, как только это будет безопасно", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Кроме того, повреждения получили окна, фасады и заборы двух домовладений, власти окажут помощь собственникам в их восстановлении. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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