Трех задержанных в ДНР в 2019 году агентов СБУ обвинили в серии терактов

Дело в отношении Андрея Гаррюса, Юрия Иванова и Станислава Суровцева поступило в суд

ТАСС, 3 августа. Андрей Гаррюс, Юрий Иванов и Станислав Суровцев, которые были завербованы Службой безопасности Украины (СБУ) и задержаны в Донецкой Народной Республике в 2019 году, обвиняются в совершении серии терактов. Об этом сообщили ТАСС в Южном окружном военном суде.

"Дело в отношении Андрея Гаррюса, Юрия Иванова и Станислава Суровцева поступило в суд. Заседание назначено на 11 августа", - сказали в суде.

Гаррюс и Иванов обвиняются в восьми эпизодах терактов, Суровцев - в семи. Всем троим вменяется также покушение на совершение еще одного теракта. Также они обвиняются в участии в террористическом сообществе и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

По данным МВД ДНР, трое мужчин были задержаны в феврале 2019 года. В ходе проведения обыска по месту проживания одного из фигурантов было изъято более 40 кг взрывчатых веществ, средства взрывания, устройства для передачи и приема радиосигнала на расстоянии, элементы питания, а также прочие элементы взрывных устройств промышленного и самостоятельного изготовления.