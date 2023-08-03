Yonhap рассказало о состоянии пострадавших при нападении с ножом в пригороде Сеула

По данным агентства, восемь человек находятся в тяжелом состоянии

СЕУЛ, 3 августа. /ТАСС/. Восемь из 13 пострадавших в результате резни, которую устроил мужчина в южнокорейском городе Соннам близ Сеула, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что восемь из девяти человек, получивших ножевые ранения, находятся в тяжелом состоянии - в настоящее время за их жизни борются врачи. Еще четыре человека получили травмы, после того как злоумышленник наехал на них на своем автомобиле.

Инцидент произошел в четверг вечером в торговом центре, расположенном в самом большом и густонаселенном районе Пундангу. По данным правоохранительных органов, нападавший сперва на личном транспортном средстве наехал на людей, находившихся у входа в ТЦ, затем проследовал внутрь и начал с ножом нападать на прохожих. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину - им оказался 20-летний работник службы доставки. На допросе он рассказал, что выбрал в качестве цели торговый центр в этом районе, поскольку поблизости проживает бросившая его бывшая девушка, он надеялся, что так у него будет возможность навредить кому-либо из ее знакомых. Полицейские также обнаружили его записи в социальных сетях, где мужчина предупреждал о своих планах.

В июле 2023 года в Сеуле местный житель напал с ножом на прохожих - тогда в результате происшествия один человек погиб, трое получили ранения, сам нападавший был задержан. Позднее южнокорейская полиция арестовала еще одного мужчину, который в соцсетях грозился устроить в том же районе массовое убийство женщин.