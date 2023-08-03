3 августа, 13:59
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о гибели человека в результате обстрела Кременной со стороны ВСУ

Прямое попадание в жилой дом произошло по улице Спортивной, заявили в администрации Кременского района

ЛУГАНСК, 3 августа. /ТАСС/. Житель Кременной в Луганской Народной Республике погиб в среду в результате обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила администрация Кременского района в Telegram-канале в четверг.

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"2 августа 2023 года город Кременная подвергся очередному обстрелу. Прямое попадание в жилое домостроение по улице Спортивной. Во дворе в это время находился хозяин дома. Он получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался по пути в больницу", - сказано в сообщении.

Ранее глава администрации Кременского района Вячеслав Третьяков сообщал, что во вторник украинские войска нанесли артиллерийский удар по Кременной, кассетный боеприпас повредил стадион "Олимп". 

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