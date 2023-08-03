В Вологодской области из-за птичьего гриппа изъяли всю птицу на птицефабрике

Изъятие птицы из личных подсобных хозяйств населения, расположенных в угрожаемой зоне, планируется завершить на следующей неделе

ТАСС, 3 августа. Ветеринары изъяли всю птицу на Малечкинской птицефабрике в деревне Парфеново Череповецкого района Вологодской области, где возник очаг птичьего гриппа, погибла значительная часть общего поголовья в 500 тыс. кур. Изъятие птицы из личных подсобных хозяйств населения, расположенных в угрожаемой зоне, планируется завершить на следующей неделе, сообщили ТАСС в областном управлении ветеринарии.

"Изъятие птицы завершено сегодня на Малечкинской птицефабрике. У населения планируется завершить эту работу на следующей неделе. Большинство жителей относятся к этому с пониманием. И птицефабрика, и граждане получат компенсацию из бюджета области. Размер ее рассчитывается с учетом среднерыночной стоимости разных видов птицы", - сообщили ТАСС в управлении.

В дальнейшем, после последнего изъятия всей птицы в угрожаемой зоне будет установлен карантин на 21 день. Специалисты следят за ситуацией по всей области и в соседних регионах. В соседней Ярославской области еще не сняты ограничения по птичьему гриппу, отметили в управлении.

Ранее сообщалось о выявленном очаге птичьего гриппа на Малечкинской птицефабрике, где производилось порядка 20% яиц от общего объема в области. Диагноз подтвержден в базовой лаборатории с углубленным исследованием во Владимире. Под изъятие и уничтожение попало все поголовье хозяйства - 493 тыс. птиц. В районе очага введен карантин. Предполагаемым источником заражения стал открытый водоем, куда могли занести инфекцию перелетные птицы.

Как сообщал заместитель губернатора Михаил Глазков, всего в угрожаемую зону попали 123 личных подсобных хозяйства с поголовьем в 1 400 кур. Организован мониторинг ситуации на других птицефабриках региона, их обязали давать отчет о павшей птице. Сотрудники охотдепартамента проводят мониторинг состояния дикой птицы. Угрозы для жизни и здоровья населения минимизированы, подчеркнул замгубернатора.

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, которое может передаваться от птицы к человеку. В России таких инцидентов пока не зафиксировано.