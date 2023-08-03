В Тульской области двух иностранцев осудили по делу об убийстве бизнесмена

Они получили сроки от 19 до 23 лет

ТУЛА, 3 августа. /ТАСС/. Тульский областной суд признал виновным двух иностранных граждан в разбойном нападении и убийстве предпринимателя, покушении на убийство и изнасиловании его жены, совершенных летом 2022 года. Их приговорили к заключению в колонии строгого режима на сроки от 19 до 23 лет, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура Тульской области поддержала в суде обвинение по уголовному делу в отношении 18 и 32-летнего иностранных граждан. <...> Областной суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимых к лишению свободы на сроки от 19 до 23 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В июне 2022 года пресс-служба регионального следственного управления СК РФ сообщала о возбуждении в отношении двух иностранцев уголовного дела по факту убийства в Суворовском районе Тульской области предпринимателя и покушении на убийство его жены.

Судом установлено, что они были наняты бизнесменом в качестве подсобных рабочих и проживали на территории его домовладения. С целью хищения денег и ювелирных изделий они сначала избили предпринимателя, а затем, получив сведения о месте нахождения ценностей, убили его. После этого злоумышленники напали на 51-летнюю супругу, избили, изнасиловали и похитили имущество на сумму около 4 млн рублей. Получив свою часть, один из преступников уехал на такси, а его соучастник пытался убить женщину - он связал ее и бросил в бассейн, но ей удалось выбраться из воды и обратиться за помощью в правоохранительные органы.