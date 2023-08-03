Жительницу Копейска отправили под домашний арест по делу о повреждении военного имущества

Арест продлится до 1 октября

ЧЕЛЯБИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Копейский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца в отношении местной жительницы, которая фигурирует в уголовном деле об умышленном повреждении имущества Приволжско-Уральского территориального управления имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации, следует из материалов, опубликованных судом.

"Копейский городской суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 1 октября 2023 года", - сказано в материалах.

Отмечается, что с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в суд обращался старший следователь следственного отдела ОМВД России по Копейску.

1 августа в правоохранительных органах рассказали ТАСС, что в ночь на 1 августа женщина пыталась поджечь помещение медкомиссии военного комиссариата, но была задержана совместно сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области.