3 августа, 14:25

Жительницу Копейска отправили под домашний арест по делу о повреждении военного имущества

Арест продлится до 1 октября

ЧЕЛЯБИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Копейский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца в отношении местной жительницы, которая фигурирует в уголовном деле об умышленном повреждении имущества Приволжско-Уральского территориального управления имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации, следует из материалов, опубликованных судом.

"Копейский городской суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 1 октября 2023 года", - сказано в материалах.

Отмечается, что с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в суд обращался старший следователь следственного отдела ОМВД России по Копейску.

1 августа в правоохранительных органах рассказали ТАСС, что в ночь на 1 августа женщина пыталась поджечь помещение медкомиссии военного комиссариата, но была задержана совместно сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация